Maussade : Le tourisme a chuté en 2009

LUXEMBOURG - L'année dernière a été médiocre pour le tourisme au Luxembourg, note le Statec dans son flash conjoncture.

«La tendance qui se dégage sur les huit premiers mois de l’année est largement négative pour les hôtels, auberges et pensions», détaille le service de la statistique. Du coup, les nuitées ont chuté de 15%, et la tendance semble se poursuivre sur le reste de l'année. 2009 sera donc plus mauvaise que 2008, année déjà maussade.