Accident de SpaceShipTwo : Le tourisme spatial devrait être retardé par le crash

Le vaisseau de Virgin Galactic s'est écrasé vendredi, faisant un mort et un blessé grave, infligeant un sérieux revers au rêve d'envoyer de riches terriens s'amuser aux limites de l'atmosphère.

C'est aussi le deuxième accident spatial en une semaine après l'explosion de la fusée Antares, qui devait ravitailler la Station spatiale internationale, illustrant les dangers liés à l'exploration spatiale. Tout en faisant part de son choc après l'accident, Richard Branson a juré de poursuivre son programme de vols spatiaux commerciaux. «Nous avons toujours su que la route de l'espace était extrêmement difficile - et que tous les nouveaux moyens de transport doivent passer par des jours difficiles au début de leur histoire», a-t-il affirmé dans un communiqué.

«L'espace est difficile - mais en vaut la peine. Nous allons persévérer et aller de l'avant ensemble», a ajouté le milliardaire, en route vers les lieux du crash, dans le désert du Mojave, au nord-est de Los Angeles. Il avait déclaré plus tôt sur Twitter que ses «pensées étaient avec les familles» des pilotes et qu'il s'envolait immédiatement vers le Mojave afin d'être «près de l'équipe». Le flamboyant patron britannique, qui vit l'un des revers les plus cuisants de sa carrière, devrait y arriver samedi matin tout comme une équipe de l'Agence fédérale de l'aviation américaine (FAA). Des images de télévision ont montré les débris de SpaceShipTwo au milieu de broussailles Le crash a tué sur le coup l'un des deux pilotes, l'autre a été hospitalisé dans un état grave.

«S'il y a eu une énorme explosion, je ne l'ai pas vue»

SpaceShipTwo pouvait transporter six passagers en plus des deux pilotes. Virgin Galactic a écrit sur Twitter que son «partenaire», la société d'ingénierie aérospatiale Scaled Composites, avait «mené un test en vol de SpaceShipTwo, un "prototype en vue du premier vol spatial commercial». Le vaisseau a décollé vers 9h20 (17h20 au Luxembourg) depuis la base spatiale du Mojave. Il s'est séparé de son avion de lancement WhiteknightTwo vers 10h locales (18h au Grand-Duché). Douze minutes après, il a «souffert d'une grave anomalie qui s'est traduite par sa destruction», tandis que WhiteKnightTwo atterrissait sans encombres, ont précisé Virgin Galactic et le directeur de la base spatiale Stuart Witt. Ce dernier a souligné lors de la conférence que les circonstances de l'accident restaient à élucider.

«Avec mes yeux et mes oreilles, je n'ai rien constaté d'anormal (…). S'il y a eu une énorme explosion, je ne l'ai pas vue», a-t-il fait valoir. La navette était propulsée par «une nouvelle formule de combustible qui avait été testée plusieurs fois au sol», a toutefois noté Kevin Mickey, directeur de Scaled Composites. «Bien que ce ne soit pas une mission de la Nasa, la douleur de cette tragédie sera ressentie par tous les hommes et les femmes qui ont consacré leurs vies à l'exploration», a réagi l'administrateur de l'agence spatiale américaine, Charles Bolden. «Le vol spatial est incroyablement difficile, et nous saluons la passion de tous ceux qui (…) prennent des risques pour repousser les limites des réussites de l'homme», a-t-il ajouté.

Report potentiel de plusieurs années des vols commerciaux

SpaceShipTwo est la version commerciale de SpaceShipOne, le premier vaisseau privé qui a atteint la frontière de l'espace en 2004. Des centaines de personnes ont déjà pris des réservations pour un vol suborbital de quelques minutes à bord de SpaceShipTwo, versant une avance sur les 250 000 dollars (199 600 euros) que coûte le billet, à l'instar de l'acteur américain Ashton Kutcher. L'acteur Leonardo DiCaprio a quant à lui vendu aux enchères pour 700 000 euros, lors d'une levée de fonds caritative, un voyage dans l'espace avec lui organisé par Virgin Galactic. La navette avait effectué son premier test moteur en vol il y a un an et demi. Le mois dernier, Richard Branson déclarait encore au Wall Street Journal qu'il comptait sur un premier voyage commercial de Virgin Galactic d'ici Noël et qu'il comptait embarquer sur l'un des premiers voyages avec son fils.

Les sociétés comme Virgin Galactic ou XCOR Aerospace espèrent générer un secteur du tourisme spatial. Bigelow Aerospace veut notamment commercialiser des séjours dans des hôtels orbitaux. Pour Marco Caceres, analyste du cabinet spécialisé Teal Group, à cause de l'incident de vendredi, on ne devrait toutefois «pas voir de vols commerciaux de tourisme spatial l'an prochain et probablement pendant plusieurs années». À l'inverse, Stuart Witt incite à croire en ce secteur «qui bourgeonne à travers la planète» et qui veut «donner un plus vaste accès à l'espace». «C'est une activité qui n'est pas facile, mais elle en vaut la peine», estime-t-il.