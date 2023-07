Au Luxembourg: Le tourisme vers des records tout en évitant la saturation

L’année 2023 s’annonce comme «une année record pour le tourisme au Luxembourg», s’est réjouit mardi le ministre DP du Tourisme Lex Delles. «Les chiffres sont très positifs pour le premier semestre et pour les réservations estivales», affirme-t-il, prenant 2019, année record juste avant le Covid, comme référence. Dans les campings, les réservations sont déjà supérieures de 12% à 2019 et les hôtels devraient également être dans les clous de leurs records.

«En 2019, le château de Vianden a reçu 78 000 visiteurs, cette année, ils sont déjà à 94 000», illustre le ministre. Pour le reste, «les mois d’octobre à novembre permettront de connaitre l’ampleur du record». En effet, «l’arrière-saison est de plus en plus importante», souligne Sebastian Reddeker, CEO de Luxembourg for Tourism.