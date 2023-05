A Luxembourg: «Le touriste est comme un résident temporaire»

«Quand je me rends à une destination de voyage, je ne veux pas me limiter à une rue pleine de magasins de souvenirs. Je veux aller où les habitants font leurs courses, manger où ils mangent et découvrir des quartiers avec leur vie propre, raconte Marc Angel, président du LCTO. C’est cette capitale-là que nous voudrions faire découvrir à nos touristes».

Ce mardi, l’office du tourisme de la Ville de Luxembourg organise un sommet pour faire le point sur le tourisme dans la capitale et observer les tendances en vogue à l’étranger. Une de ces tendances reprises dans la nouvelle stratégie du LCTO consiste à «considérer les touristes, dans nos réflexions, comme des résidents temporaires, explique Tom Bellion, directeur du LCTO. Sur le principe de ''ce qui est bon pour les résidents est bon pour les touristes et vice-versa''. Si nous améliorons la qualité de vie en ville, cela profitera aussi aux touristes».

«Le tourisme reprend»

Le LCTO se félicite d’une reprise du tourisme dans la capitale et plus largement dans le pays. «Si on regarde les chiffres des passagers aériens, bien sûr, les destinations soleil et plages du sud de l’Europe ont pris de l’avance mais, actuellement, le tourisme de ville reprend. À ce titre, Luxembourg-Ville est très bien placée au niveau européen. Nos hôtels sont bien remplis et avec l’offre événementielle à venir, nous devrions avoir un très bel été», avance Marc Angel.