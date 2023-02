Meurthe-et-Moselle : Le tournage d'un clip de Jul à Toul finit devant la justice

TOUL – Le rappeur français le plus écouté sur la plateforme musicale Spotify – et le rappeur KVRA, originaire de Toul, ont tourné un clip dans un quartier de la ville, sans autorisation de la mairie. Quatre personnes ont été placées en garde à vue.

Une enquête est en cours sur le tournage non autorisé d’un clip du rappeur marseillais Jul, à Toul, en Lorraine, a indiqué dimanche à l’AFP le parquet de Nancy. Selon L’Est Républicain, Jul – le rappeur français le plus écouté sur la plateforme musicale Spotify – et le rappeur KVRA, originaire de Toul, ont tourné un clip dans un quartier de la ville dimanche 12 février, rassemblant quelque 500 personnes.