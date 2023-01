En Angleterre : Le tournage de la téléréalité «Squid Game» est un enfer

Annoncée au mois de juin 2022, la téléréalité de Netflix inspirée de «Squid Game» est en train de devenir réalité. Le tournage du programme, intitulé «Squid Game: The Challenge», qui promet la somme de 4,56 millions de dollars au vainqueur, a commencé dans les studios Cardington, sur une ancienne base militaire près de Bedford, en Angleterre. D’après les témoignages recueillis par The Sun, les participants vivent un cauchemar.

La première épreuve à laquelle les personnes présentes ont pris part est le jeu Un, deux, trois, soleil et les températures glaciales ont provoqué des blessures à plusieurs candidats. «Des gens pleuraient. Même si certains étaient presque en état d’hypothermie, ils voulaient rester le plus longtemps possible à cause de l’importante somme d’argent en jeu. Au moins une personne a dû être évacuée sur une civière», a raconté un témoin. Un autre a abondé dans son sens: «Je savais que ce serait difficile, mais c’était inhumain. J’ai la sensation qu’ils ont privilégié les bonnes prises plutôt que de nous venir en aide.»