Riche ou nu : Le tournoi de strip poker bat son plein

Après Cologne, le championnat allemand de strip poker, organisé par une société de préservatifs, a fait mercredi une étape à Dresde. La grande finale se tiendra à Hambourg le 26 mai prochain.

Si les participants utilisaient les mêmes règles que celles des traditionnels tournois de Hold’em pour jouer, ils ne portaient par contre pas les mêmes habits. Et pour cause. Les joueurs qui terminaient leurs chips pouvaient en acquérir de nouveaux en échangeant les vêtements qu’ils portaient. Une chemise valait 500 points, un soutien-gorge 1 000 points, etc. Le slip n’était par contre pas échangeable.