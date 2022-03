Cyclisme : Le tracé officiel du Tour de France 2016 dévoilé

3 519 kilomètres et 28 cols à avaler: voilà ce qui attend les coureurs du Tour de France 2016 dont le tracé officiel a été dévoilé mardi matin.

Entre le départ du Mont Saint-Michel le 2 juillet et l'arrivée à Paris le 24 juillet, la course, dont le parcours a été dévoilé mardi à Paris, proposera quatre arrivées au sommet et deux contre-la-montre, dont un à proximité du massif du Mont-Blanc. «Nous sommes dans la fourchette haute de la montagne, avec 28 cols», a estimé son directeur Christian Prudhomme en soulignant avoir travaillé encore plus que d'habitude l'esthétisme des lieux: «Nous avons cherché des terrains probants dans des lieux magnifiques. Le Mont Saint-Michel donne le ton».

À l'inverse de juillet dernier, la montagne intervient très tôt, dès le quatrième jour de course, avec une arrivée au coeur du Massif Central, dans la station du Lioran. Trois étapes dans les Pyrénées (Payolle, Luchon, Arcalis) mènent ensuite à la première journée de repos, le 11 juillet, en Principauté d'Andorre.

Record de candidatures: 273

La deuxième des trois semaines de course comporte plusieurs journées-clé: le contre-la-montre qui se conclut devant la réplique de la Grotte Chauvet dans le sud de l'Ardèche (Vallon Pont d'Arc) au lendemain de l'ascension du Ventoux, puis la double montée du Grand Colombier (Culoz) avant de rejoindre la capitale de la Suisse, Berne, pour la seconde journée de repos fixée au 19 juillet. Dans la dernière semaine, le Tour sillonne les Alpes du Nord et reste à vue du Mont-Blanc. Avec une arrivée inédite au barrage de Finhaut-Emosson, tout près de la frontière entre la Suisse et la France, un «chrono» en côte pour rejoindre Megève et deux étapes de montagne courtes mais denses (Saint-Gervais, Morzine).

Si le Tour 2016 prend son départ de France pour la première fois depuis 2013, après Leeds en 2014 et Utrecht en 2015, il visite les pays frontaliers de l'hexagone. Espagne, Andorre et Suisse sont ainsi au programme de la 103e édition de la plus célèbre course du monde. Le Britannique Chris Froome, vainqueur en 2013 et 2015, était à Paris pour découvrir les détails d'un parcours qui se caractérise par sa variété. Tous les types de terrains figurent en effet au menu, avec aussi de la plaine (8 étapes favorables aux sprinteurs) et de la moyenne montagne. "On essaye d'aller chercher des terrains d'expression hors des Alpes et des Pyrénées", explique le directeur du Tour, qui se félicite du nombre-record (273) de candidatures reçues pour accueillir la Grande Boucle.

La beauté au rendez-vous

À lui seul, le Grand Colombier, montagne-totem de l'Ain qui peut être escaladée par plusieurs routes d'accès, symbolise l'ouverture de ces dernières années voulue par Christian Prudhomme. Il n'a été emprunté par le Tour qu'en 2012, pour un résultat décevant. Les organisateurs ont retenu la leçon en mitonnant cette fois une double ascension, l'une complète l'autre partielle, à même de peser sur la course. Ce Tour, qui s'arrête dans de petites bourgades -Sainte-Marie-du-Mont (Manche), Arpajon-sur-Cère (Cantal), L'Isle-Jourdain (Gers), Villars-les-Dombes (Ain), Moirans-en-Montagne (Jura), Finhaut (Suisse)-, prend une tonalité champêtre.

Il respecte surtout un dosage précis de difficultés, afin de ménager le suspens et contraindre les coureurs à répondre présent au long des trois semaines. Tout en sacrifiant à l'exigence d'esthétisme réclamée par les télévisions et le public. De la baie du Mont Saint-Michel, l'abbaye qualifiée de «merveille de l'Occident», aux neiges éternelles du massif du Mont-Blanc, le «toit» de l'Europe occidentale, la beauté est au rendez-vous. Aux coureurs de transformer l'essai sur le vélo.

Les étapes

2 juillet: 1re étape Mont-Saint-Michel - Utah Beach Sainte-Marie-du-Mont, 188 km

3 juillet: 2e étape Saint-Lô - Cherbourg-Octeville, 182 km

4 juillet: 3e étape Granville - Angers, 222 km

5 juillet: 4e étape Saumur - Limoges, 232 km

6 juillet: 5e étape Limoges - Le Lioran, 216 km

7 juillet: 6e étape Arpajon-sur-Cère - Montauban, 187 km

8 juillet: 7e étape L'Isle-Jourdain - Lac de Payolle, 162 km

9 juillet: 8e étape Pau - Bagnères-de-Luchon, 183 km

10 juillet: 9e étape Vielha Val d'Aran (Espagne) - Andorre Arcalis, 184 km

11 juillet: repos à Andorre

12 juillet: 10e étape Escaldes-Engordany (Andorre) - Revel, 198 km

13 juillet: 11e étape Carcassonne - Montpellier, 164 km

14 juillet: 12e étape Montpellier - Mont Ventoux, 185 km

15 juillet: 13e étape Bourg-Saint-Andéol - La Caverne du Pont-d'Arc, 37 km (contre-la-montre individuel)

16 juillet: 14e étape Montélimar - Villars-les-Dombes Parc des Oiseaux, 208 km

17 juillet: 15e étape Bourg-en-Bresse - Culoz, 159 km

18 juillet: 16e étape Moirans-en-Montagne - Berne (Suisse), 206 km

19 juillet: repos à Berne

20 juillet: 17e étape Berne - Finhaut-Emosson (Suisse), 184 km

21 juillet: 18e étape Sallanches - Megève, 17 km (contre-la-montre individuel)

22 juillet: 19e étape Albertville - Saint-Gervais Mont Blanc, 146 km

23 juillet: 20e étape Megève - Morzine, 146 km

24 juillet: 21e étape Chantilly - Paris Champs-Elysées, 113 km