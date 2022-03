Le trader mis en examen, le patron de la Société Générale au pilori

Alors que Jérôme Kerviel a été laissé en liberté sous contrôle judiciaire, Daniel Bouton est sous le feu des critiques.

Le vent tournerait-il dans l’affaire de la Société Générale? Alors que le trader Jérôme Kerviel a été mis en examen lundi soir notamment pour "abus de confiance", "faux et usage de faux" et laissé en liberté sous contrôle judiciaire, le patron de la banque qui a perdu cinq milliards est dans le collimateur du gouvernement français et des journalistes.

D’un côté, le courtier de 31 ans Jérôme Kerviel a été mis en examen mardi soir pour "abus de confiance", "faux et usage de faux" et "introduction dans des systèmes de données informatiques". Des chefs de mise en examen moins lourds que ceux requis ("l'abus de confiance aggravé" et la "tentative d'escroquerie"). Du coup, le trader ne risque «plus que» 3 ans de prison et 375 000 euros d'amende.

D’un autre côté, Daniel Bouton, le PDG de la banque, doit essuyer un feu nourri de critiques. La presse, mardi matin, ne l’a pas épargné. Et Nicolas Sarkozy ainsi que des membres du gouvernement ont reconnu, à l’image de la ministre de la Justice Rachida Dati, que «la responsabilité de Bouton pouvait être engagée» dans l’affaire de fraude colossale. Traduction: sa démission serait la bienvenue.

L’impunité des dirigeants

Les quotidiens français du matin tance le «système de gouvernance» de la banque rouge et noire. "N'y-t-il pas comme un défaut dans les systèmes de management de Daniel Bouton. Patron star (et volontiers donneur de leçons)?", ironise Didier Pourquery dans Libération. Dans La Tribune, François-Xavier Pietri souligne que "l'impunité des principaux dirigeants, maintenus dans leurs fonctions par un conseil d'administration bienveillant, suscite l'étonnement, sinon plus".