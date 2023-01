Journée de grève : Seulement deux TER sur dix prévus mardi en France

La compagnie ferroviaire prévoit deux TGV sur cinq sur l’axe Nord, un sur deux dans l’Est, un sur quatre sur l’arc Atlantique, un sur deux sur le Sud-Est et deux sur cinq pour les Ouigo. Pour les trains régionaux, elle prévoit deux TER sur dix en moyenne, et en Ile-de-France un train sur trois sur les lignes A, B, H et U, ainsi qu’un train sur quatre sur la ligne K, et un train sur dix pour les lignes C et D (en partie fermées), E, J, L, N, P et R, selon un communiqué.