Retards et suppressions : Le trafic ferroviaire très perturbé entre Thionville et Luxembourg

LUXEMBOURG/THIONVILLE – La circulation des trains est très compliquée, mercredi matin, entre Thionville et Luxembourg en raison d'une panne de signalisation.

Plusieurs trains sont supprimés entre Thionville et Luxembourg, mercredi matin.

Mauvaise nouvelle pour les frontaliers qui empruntent le train sur la ligne Nancy-Luxembourg, mercredi matin. Une panne de signalisation entraîne une forte perturbation du trafic, en particulier entre Thionville et la capitale. Plusieurs retards et suppressions de trains ont d'ores et déjà été annoncées en heure de pointe.