Trains au Luxembourg: Le trafic interrompu sur la ligne du Nord à cause d'une paroi rocheuse «instable»

«La sécurité de leurs clients et de leur personnel étant la priorité des CFL, le trafic ferroviaire est interrompu par mesure de précaution sur les tronçons Ettelbruck-Kautenbach et Kautenbach-Wiltz, souligne la Société nationale des chemins de fer luxembourgeois dans un communiqué. Une entreprise spécialisée, disposant des compétences et de l’outillage adaptés, est sur place afin d’établir dans les meilleurs délais un planning pour les travaux de stabilisation. Ce dernier sera communiqué dans les meilleurs délais».