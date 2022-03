Luxembourg/Thionville : Le trafic reprendra «au plus tôt lundi»

LUXEMBOURG - Alors que la reprise du trafic était prévue pour samedi, la circulation des TER entre Luxembourg et Thionville ne reprendra finalement que lundi.

Mercredi, les CFL évoquaient la date de samedi «au plus tôt». Mais il semble que les travaux de nettoyage et de réparation durent plus longtemps que prévu. Alors que les équipes se relaient 24h/24 pour dégager les voies, les CFL ont indiqué ce jeudi que la circulation serait à nouveau possible «au plus tôt le lundi 20 février».