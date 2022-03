Travaux au Luxembourg : Le trafic risque d'être perturbé sur l'A1

LUXEMBOURG - Les Ponts et Chaussées réaliseront différents travaux à partir de vendredi (18h30) jusqu'à samedi (12h), entre la Croix de Gasperich et l'échangeur de Hamm.

À partir de vendredi (18h30) jusqu'à samedi midi, la circulation sur l'autoroute de Trèves A1, à partir de la Croix de Gasperich jusqu'à l'échangeur de Hamm, sera barrée dans les deux sens. Une déviation sera mise en place via l'autoroute A3 et le rond-point Gluck.

Les Ponts et Chaussées réaliseront des travaux de maintenance et testeront des équipements du tunnel Howald. Une ligne à haute tension sera également démantelée et l'éclairage public contrôlé.