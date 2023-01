Gare de l'Est : Le trafic se rétablit plus vite que prévu, 3 TGV sur 4 circulent

«Les travaux de réparation des installations endommagées par l'incendie volontaire ont bien avancé cette nuit et se poursuivent ce mercredi», a indiqué le groupe public. Le trafic, lui, s'est amélioré depuis la mi-journée, avec 3 trains sur 4 pour le TGV Est. La journée avait commencé avec seulement 1 TGV sur 3 aux heures de pointe et 1 sur 2 en journée. Tous les TGV sont désormais à nouveau au départ et à l'arrivée de la Gare de l'Est, et non plus déroutés pour certains sur la Gare du Nord ou la Gare de Lyon.