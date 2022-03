Le train passe à Belval-Université

ESCH-BELVAL - Le train s'arrête à nouveau à l'arrêt Belval-Université, à côté du Belvalplaza et de la Rockhal, à partir de ce lundi.

C'est en effet ce matin que la gare flambant neuve de Belval est mise en service, après un an et quatre mois de travaux. Le splendide bâtiment futuriste, conçu par l'architecte Jim Clemes, doit permettre d'accueillir quelque 30 000 usagers chaque jour sur la ligne Luxembourg-Esch-Pétange,la plus utilisée du pays. Par ailleurs, c'est aussi ce matin que doit être officiellement inaugurée la nouvelle gare routière d'Esch.