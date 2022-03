Laurent Mosar : «Le traité de Lisbonne renforce le Luxembourg»

LUXEMBOURG - La conférence des

présidents s'est penchée

jeudi sur l'impact du traité de Lisbonne.

Laurent Mosar, président CSV de la Chambre des députés: Nous n'aurons que huit semaines pour émettre un avis motivé. Il est donc impératif que les commissions permanentes travaillent de façon très concise, se réunissent vite et plus souvent pour les dossiers européens. Nous voulons aussi nous concerter de façon plus étroite avec les eurodéputés luxembourgeois, les inviter aux commissions.