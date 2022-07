Santé : Le traitement miracle contre l'acné tarde à arriver en Europe

Après plusieurs décennies, c’est la première véritable avancée contre l’ acné . La clascotérone, un traitement prometteur, est prescrite depuis plusieurs mois aux États-Unis mais, en Europe, on ignore quand ce médicament sera disponible. «Ce qui est vraiment prometteur avec la clascotérone, c’est qu’elle agit par un mécanisme complètement nouveau sur les causes hormonales de l’acné», résume à l’AFP le dermatologue américain John Barbieri.

Rares innovations

Un nouveau mécanisme d’action est loin d’assurer l’intérêt d’un médicament, il doit aussi prouver qu’il marche. C’est le cas de la clacostérone qu’une étude, publiée en 2020 dans le «Jama Dermatology», a jugé plus efficace qu’un placebo donné à l’aveugle, et sans effet secondaire important. Cette étude était assez probante pour que les autorités américaines approuvent le traitement.

Espoir pour les patients

Mais il ne faut pas non plus s’attendre à un médicament miracle ou à une révolution contre l’acné. L’étude «ne compare pas avec les traitements existants, donc on ne sait pas très bien comment placer tout ça», tempère auprès de l’AFP la dermatologue française Émilie Sbidian. Pour autant, elle juge «très intéressant» ce nouveau médicament car il pourrait offrir un nouvel espoir aux patients rétifs à d’autres traitements, ou bien être donné en plus de ces derniers pour accroître leur efficacité.