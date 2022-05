Projet au Luxembourg: Le trajet Differdange-Luxembourg sera raccourci de 20 minutes

Améliorer cette connexion est l'un des nombreux projets du Plan national de mobilité (PNL) 2035. «On va faire un triangle supplémentaire de chemins de fer pour pouvoir aller tout de suite de Differdange à Bascharage» et être ainsi sur les bons rails pour continuer directement en direction de Luxembourg-Ville. «Vous gagnez ainsi, en train, entre 15 et 20 minutes sur le trajet», précise François Bausch. «C'est un des exemples de la manière dont on peut améliorer la mobilité avec un investissement qui n'est pas gigantesque, et qui permet de beaucoup mieux organiser le trafic ferroviaire».