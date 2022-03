Au Luxembourg : Le trajet pour l’école se teste bien à l'avance

La Sécurité routière conseille aux parents de préparer dès à présents leurs enfants au trajet qu'ils emprunteront pour aller à l'école.

Pour plus de sécurité le trajet pour l'école doit avoir été défini à l'avance.

La rentrée des classes paraît encore bien loin. Mais pour la Sécurité routière il est déjà temps de préparer progressivement les enfants au chemin de l'école. Repérer le chemin avec leurs parents et apprendre à apprivoiser les risques, permet aux enfants de prendre petit à petit les bonnes habitudes pour devenir autonome, avance la Sécurité routière dans son guide «La route, ça s'apprend» qui s'adresse aux parents d'enfants de plus de trois ans.

Tout d'abord, il faut définir le trajet. Le chemin le plus sûr n’est pas forcément le chemin le plus court, rappelle l'ASBL.

En principe, il faudrait éviter à l‘enfant de traverser trop souvent la chaussée. Les endroits sécurisés comme les feux lumineux, les passages souterrains ou surélevés, et les passages pour piétons, sont à privilégier même quand ils représentent un petit détour.