Le tram de Luxembourg se dessine un peu plus

Luxtram a choisi vendredi deux projets pour l'aménagement de son futur moyen de transport parmi cinq projets encore en lice. Le grand gagnant sera quant à lui dévoilé début mars.

Après plusieurs mois de réflexion et un total de 16 candidats, le Groupement d'intérêt économique Luxtram (GIE Luxtram) a fini par trancher dans le vif du sujet.

Vendredi donc, le GIE Luxtram a choisi les deux projets les plus en adéquation avec «l’identité du tramway» et qui en assure «sa bonne intégration dans le milieu urbain», selon le communiqué de presse. Résultat: ce sont le cabinet "Lifschutz Davidson Sandilands" et le groupement d'architectes "Metaforme" qui ont remporté la mise.