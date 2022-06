Mobilité au Luxembourg : Le tram débarquera à Bonnevoie pour la rentrée

LUXEMBOURG – Le prochain tronçon du tramway, qui reliera la Gare au lycée de Bonnevoie, sera mis en service le 11 septembre prochain, quelques jours avant la rentrée des classes.

Le temps de parcours en tram, entre la gare centrale et le lycée de Bonnevoie sera de 3 minutes 40.

Quelques jours avant la rentrée des classes (15 septembre 2022), le prochain tronçon du tramway, qui reliera la Gare au lycée de Bonnevoie, sera opérationnel. C'est ce qu'indique ce vendredi Luxtram dans un communiqué. Deux nouvelles stations de tramway, Leschte Steiwer/Dernier Sol et Lycée Bouneweg et un nouveau pôle d’échange multimodal seront ainsi mis en service le dimanche 11 septembre, date à partir de laquelle le réseau des bus sera également adapté. «Le temps de parcours en tram, entre la gare centrale et le lycée de Bonnevoie sera de 3 minutes 40», note Luxtram (la société qui exploite le tramway de Luxembourg) dans un communiqué.