Le tram passera par le pont Adolphe

Le tracé du futur tram de Luxembourg Ville a été présenté mardi après-midi en conférence de presse. Un projet qui va changer le visage du centre de la capitale.

Le tracé: de la gare à Luxexpo

Le tram partira de la gare en empruntant l’avenue de la Liberté et le pont Adolphe et rejoindra, après le centre-ville et via le Pont Rouge, l'avenue JF Kennedy. Conséquence: plus de voiture sur l’avenue de la Gare, qui sera réservée aux piétons et aux bus. Les automobilistes devront emprunter la rocade de Bonnevoie.