France/Grand Est : Le tram sur pneus dans les rues de Nancy, c'est terminé

Le tram sur pneus de Nancy, lancé en 2000, cesse de fonctionner dimanche, après des années marquées par des incidents techniques. Inauguré par Bernadette Chirac en décembre 2000, le TVR (transport sur voie réservée) de Bombardier sera remplacé en septembre 2024 par un trolleybus bi-articulé. Ce véhicule électrique sur pneus sera alimenté par des lignes aériennes de contact et possédera des batteries électriques dont la recharge est assurée en roulant, «ce qui lui offrira une autonomie pour relier des secteurs non équipés de lignes aériennes», a souligné la métropole du Grand Nancy dans un dossier de presse.

D'ici à sa mise en service, des travaux d'aménagement seront entrepris et des bus assureront la transition. Le tram sur pneus avait été choisi à Nancy comme à Caen parce qu'il était moins cher qu'un tramway classique avec son rail unique au lieu de deux et pour son mode d'opération innovant, à la fois électrique et diesel, avec des pneus permettant de rouler sans guidage sur une partie de la ligne.