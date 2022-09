À Luxembourg : Sur les bons rails, le tram relie désormais Bonnevoie

Dimanche, 10 h 30. Deux rames de tram s'ébranlent de la Gare de Luxembourg, franchissent le pont Büchler et s'arrêtent 1,2 km plus loin, station «Lycée Bonnevoie». Désormais ouvert, ce tronçon, nouveau fil d'une toile d'araignée tissée depuis 2017, comprend deux arrêts, Dernier Sol et Lycée Bonnevoie, ce dernier étant aussi un pôle d'échanges, le sixième.