Discipline au Luxembourg: «Le trampoline, une manière extraordinaire de faire du sport»

Éléonore et Julie, 14 ans, font déjà de la danse (et de la boxe, pour la première), mais en parallèle, les deux ados se rendent régulièrement au parc de trampoline Jumpbox, à Contern, pour réaliser des acrobaties. «Le trampoline, c’est une manière extraordinaire de faire du sport. Pour les gens qui n’aimeraient pas trop le sport, ils peuvent en faire en s’amusant», sourient les jeunes filles.

Avec les vacances qui se terminent et la météo un peu morose, le parc est noir de monde. «Le matin, on a beaucoup de jeunes enfants. L’après-midi, c'est au tour des plus grands et des ados. Les vendredis en début de soirée, place aux jeunes adultes», relate Karine Vallière, gérante et propriétaire de Jumpbox.

Échauffement indispensable

«Quand c’est plus calme, l’équipe organise des jeux et apprend des sauts aux visiteurs. D’abord, on se propulse d’un trampoline à l’autre, ce qui est déjà physique. Puis la confiance vient, on comprend comment on évolue spatialement. On va apprendre comment sauter sur une plateforme, faire des sauts longs, courts…», détaille-t-elle.