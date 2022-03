Luxembourg/Russie : Le transfert de biens à double usage suspendu

LUXEMBOURG/RUSSIE/BELARUS - Le transit et le transfert de biens à double usage ne sont plus autorisées, en raison de l'attaque russe en Ukraine.

Cette mesure a un caractère «temporaire» et «sera évaluée quotidiennement en fonction de l’évolution de la situation».

Les autorisations de transit et de transfert des biens à double usage vers la Russie et le Belarus sont suspendues, indiquent ce vendredi les ministères des Affaires étrangères et de l'Économie dans un communiqué. Cela fait suite «aux développements en Ukraine, suite à l’agression armée par la Russie, y compris depuis le territoire biélorusse», notent-ils.