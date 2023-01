«Le transport entre Metz et Luxembourg se fait très bien»

La consultation publique pour le projet d'A31bis touche à sa fin avec, le 2 février, une dernière réunion à Thionville, qui devrait condenser les doléances des riverains et futurs usagers de cette nouvelle portion d'autoroute. La synthèse est attendue avec impatience, tant le projet discuté de longue date suscite critiques et oppositions.

Pour de nombreuses personnes vivant à proximité, l'idée de mettre en place une nouvelle infrastructure aussi importante et aussi coûteuse à l'horizon 2035, est datée. Beaucoup pensent que cela ne règlera en rien les difficultés de circulation vers Luxembourg, et que le réseau secondaire pourrait être largement impacté, aussi bien pendant les travaux que par la suite. Plusieurs raisons à cela: selon la variante choisie, le coût du contournement de Thionville coûterait entre 290 et 630 millions d'euros, ce qui nécessitera la mise en place d'un péage. Or, rien ne garantit que les usagers accepteront de payer jusqu'à 176 euros par mois pour circuler entre Thionville et Luxembourg.