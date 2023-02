Etats-Unis: Le travail illégal des enfants explose aux USA, Washington monte au créneau

États-Unis : Le travail illégal des enfants explose aux USA, Washington monte au créneau

Depuis 2018, le nombre de mineurs employés illégalement dans le pays a bondi de 69%. Et celui des enfants embauchés sur des postes dangereux a grimpé de 26% sur un an.

Entreprises sous la loupe

Pour tenter de freiner cette augmentation, les ministères du Travail et de la Santé, chargé de s’occuper des migrants arrivant seuls dans le pays, ont prévu de créer un groupe de travail spécifique pour mieux partager leurs informations. Le ministère du Travail va parallèlement lancer une initiative visant à mieux appliquer les lois, en ciblant notamment plus les régions et secteurs où les infractions sont les plus répandues. Il prévoit aussi de scruter de plus près les entreprises travaillant avec des partenaires et des agences d’intérim ayant recours au travail des enfants.