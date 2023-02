Société: Le travail protège moins de la pauvreté au Luxembourg qu’ailleurs

Au Luxembourg aussi, le travail «protège» du risque de pauvreté mais les différences sont beaucoup moins marquées. Si le ratio entre les premiers et les seconds est de 11,5 dans l’UE, il n’est que de 3,4 au Luxembourg. En effet, ceux qui travaillent le moins ont 44,6% de risque de tomber dans la pauvreté (taux le plus bas de l’UE) contre 13% pour ceux qui travaillent le plus (taux le plus haut de l’UE). À titre de comparaison, aux Pays-Bas, les personnes les plus «actives» ont 0,9% de risque de tomber dans la pauvreté, elles sont 1,8% en Belgique, 1,9% en Irlande et en Finlande, 4,5% en France et 6% en Allemagne.