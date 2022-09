Au Luxembourg: «Le tricot n'est pas qu'une activité de mamie, ça peut être cool»

«Les participants ont chacun leur façon de faire et on échange beaucoup», explique Judith, venue de Bertrange spécialement pour l'activité. Pour l'ancienne infirmière de Montréal, assister aux ateliers est synonyme de plaisir, «ca fait des années que je tricote des pulls et là, j'essaie de réaliser des petits chaussons en laine pour bébé», confie-t-elle.

30.09 LUXEMBOURG – L'asbl Mamie et moi débuté sa nouvelle saison de rencontres tricot. L'occasion d'échanger et d'apprendre sur le loisir mais pas que…

«Les participants ont chacun leur façon de faire et on échange beaucoup», explique Judith, venue de Bertrange spécialement pour l'activité. Pour l'ancienne infirmière de Montréal, assister aux ateliers est synonyme de plaisir, «ça fait des années que je tricote des pulls et là, j'essaie de réaliser des petits chaussons en laine pour bébé», confie-t-elle.

Dans les musées

Recycler la laine

Un attrait qu'on pourrait lier à une prise de conscience de l'important poids écologique du textile. «Il y a un côté réapprendre à faire les choses et redonner de la valeur à ce qu'on a», pense Camille. D'ailleurs, Judith n'hésite pas à recycler ses vieux pulls plutôt que d'en acheter, un geste en parfaite adéquation avec l'environnement: «Je les détricote, je lave la laine et je refais des pulls. Il arrive aussi que l'on transforme des vêtements trop petits ou trop grands».

L'upcycling se retrouve aussi chez Laetitia: «L'idée est de garder le vêtements le plus longtemps possible et de ne pas être dans la fast-fashion. La résidente de Luxembourg a choisi de réaliser un petit sac, le même que sa voisine. «Non le tricot n'est pas une activité d'une mamie assise sur le canapé, tient à préciser Camille Alexandre, ça peut être quelque de très cool et très créatif».