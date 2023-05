Le Luxembourg en bref: Le triple A du Luxembourg confirmé

Tirée par la bonne performance du marché du travail et soutenue par les mesures de soutien mises en place suite aux réunions tripartites, le Luxembourg enregistre une croissance du PIB réel de 1,5% en 2022. L’agence souligne que les trois paquets de solidarité ont permis de maintenir le pouvoir d’achat et de soutenir la consommation des ménages. Elle se montre optimiste quant à la poursuite de la croissance de l'économie nationale en 2023.

Une nouvelle accueillie avec satisfaction par Yuriko Backes, ministre DP des Finances: «Je me réjouis de la confirmation de la notation "AAA", la première depuis la publication des nouvelles prévisions budgétaires du Programme de stabilité et de croissance 2023. Cette excellente note illustre la pertinence de l’ensemble de mesures instaurées pour soutenir le pouvoir d'achat des ménages et la compétitivité des entreprises en cette période d’inflation élevée».