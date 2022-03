Le trou de la Sécu a doublé

La Commission des comptes de la Sécurité sociale, qui remet lundi un rapport au gouvernement français, évalue à 20,1 milliards d'euros le déficit 2009, soit le double de l'an dernier.

La Sécurité sociale est en effet privée par la crise et la hausse du chômage d'une partie de ses recettes, qui reposent principalement sur les cotisations assises sur les salaires. Selon les prévisions de la CCSS, la branche maladie sera la plus déficitaire (-9,4 mds d'euros), devant la branche retraites (-7,7 mds). La branche famille affichera un déficit de 2,6 mds, tandis que la branche AT-MP (accidents du travail) aura un léger déficit de 0,3 md.

Aux déficits cumulés de ces quatre branches s'ajoutera celui du Fonds de solidarité vieillesse (FSV), évalué pour 2009 à -2,1 mds. Pour l'ensemble du régime général, ce déficit de plus de 20 mds constitue un quasi-doublement par rapport au déficit constaté en 2008 (-10,2 mds). Et c'est plus qu'un doublement par rapport à la prévision pour 2009 que le gouvernement avait faite (-8,6 mds) en septembre dernier, au moment de l'élaboration du budget de la Sécu.