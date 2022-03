En Turquie : Le tube de Tarkan devient l'hymne des anti-Erdogan

Le nouveau tube de la mégastar turque est devenu un chant de ralliement, largement partagé par les opposants au régime de Recep Tayyip Erdogan.

Sortie jeudi soir, à 19h, sur YouTube et Twitter, la chanson «Geççek» - littéralement: «Ça va passer» - est devenue virale sur Twitter, où elle a été vue plus de huit millions de fois, fréquemment accompagnée du mot-dièse #TarkanNestPasSeul. Beau gosse de la variété turque et inoubliable interprète de la «Chanson du bisou» (Simarik), son tube planétaire sorti en 1997, Tarkan assure en refrain que «tout a une fin» et que «toute cette souffrance finira elle aussi par passer».

Les paroles de «Geççek» font écho à la crise économique que traverse le pays, avec une inflation à près de 50%, et au manque de perspectives de la jeunesse: «Si vous me demandez, je ne vais pas très bien moi non plus, je n'ai plus le même optimisme et je ne profite pas beaucoup de la vie». «Mais ça va passer, ça passera comme c'est venu et l'espoir refleurira», reprend le refrain. Le nom de l'homme fort de la Turquie, au pouvoir depuis dix-neuf ans, n'est jamais cité dans la chanson, ni sa fonction. Devenu Premier ministre en 2003 puis président en 2014, M. Erdogan compte être réélu en juin 2023.