Sexisme : Le tube N°1 en Allemagne crée la polémique

Avec sa rythmique entêtante, le morceau «Layla» de DJ Robin et Schürze est un incontournable des fêtes folkloriques en Allemagne, où il figure depuis trois semaines en tête des classements de téléchargement. Mais la chanson comprend aussi des paroles qui ne font pas l'unanimité: «J'ai un bordel et le nom de ma maquerelle est Layla / Elle est plus jolie, plus jeune, plus sexy».