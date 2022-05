États-Unis : Le tueur à gages échoue, elle étrangle elle-même sa petite amie

Une Américaine de 38 ans a été condamnée à 95 ans de prison pour avoir commandité le meurtre de sa compagne, avant de passer elle-même à l’acte.

Nonante-cinq ans de prison. Telle est la peine qui a été infligée vendredi à Jennifer Sweeney, une Américaine de 38 ans originaire de Tinton Falls (New Jersey). La trentenaire a été reconnue coupable d’avoir arrangé le meurtre de sa petite amie puis de l’avoir elle-même tuée, relate l’ Asbury Park Press . Jennifer Sweeney aura plus de 100 ans quand elle pourra demander sa libération conditionnelle. «Cette condamnation est une conclusion appropriée au jugement de crimes véritablement monstrueux», s’est félicitée Lori Linskey, procureure du comté de Monmouth.

Cette sordide histoire commence le 24 novembre 2015. Appelés sur les lieux d’une fusillade, des policiers de Linden découvrent Tyrita Julius affalée dans sa voiture après avoir percuté un pylône. La femme de 41 ans vient de recevoir huit balles, et sa fille, assise sur le siège passager, est également touchée. Toutes deux survivent. Le 8 mars 2016, alors que l’enquête sur cette fusillade suit son cours et que Tyrita est encore en convalescence, Jennifer profite de la faiblesse de sa petite amie et l’étrangle avec un câble électrique. Le lendemain, la mère de la victime signale sa disparition à la police.

Cinq mois plus tard, les enquêteurs retrouvent le corps de la quadragénaire en fouillant la maison d’Andre Harris, l’auteur de la fusillade de novembre 2015. Le cadavre de Tyrita avait été emballé dans deux sacs-poubelles et le câble électrique était encore enroulé autour de son cou. Jennifer Sweeney et son complice sont arrêtés, mais celui-ci trouve un arrangement avec la justice et accepte de témoigner contre la trentenaire.