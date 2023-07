Etats-Unis: Le tueur a comploté des heures en salle d’attente avant de tirer

Une clinique de Collierville (Tennessee) a été secouée par une sanglante attaque, perpétrée mardi après-midi. Le Dr Benjamin Mauck, chirurgien orthopédiste très apprécié, a été abattu par un patient. Selon Daily Beast , Larry Pickens a patienté plusieurs heures en salle d’attente avant de faire irruption dans la salle d’examen du médecin et de lui tirer dessus. Intervenues moins de cinq minutes après les faits, les forces de l’ordre n’ont rien pu faire pour l’orthopédiste de 43 ans, marié et père de deux enfants.

De son côté, le sénateur de Memphis, Raumesh Akbari, a fait savoir que le suspect menaçait le Dr Mauck depuis plus d’une semaine. La police de Collierville n’était pas au courant. «Nous sommes choqués et notre cœur se brise au moment de confirmer que l’incident a entraîné la perte tragique de l’un de nos médecins les plus respectés et les plus aimés», a indiqué la clinique dans un communiqué.