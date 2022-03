James Holmes : Le tueur d'Aurora, «apte à être jugé»

Le juge William Sylvester estime qu'il y a «des raisons valables de croire» que James Holmes «a commis les crimes qui lui sont reprochés».

Le jeune homme avait fait irruption le 20 juillet dans un multiplexe d'Aurora et ouvert le feu sur le public d'une séance de minuit de «Batman - The Dark Knight Rises». Douze personnes avaient été tuées et 70 blessées.