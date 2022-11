En Moselle-Est : Le tueur de chaton mosellan a été interpellé

«Hier, vous avez été nombreux à nous relayer des actes de cruauté sur un chat ayant entraîné sa mort», a tweeté jeudi midi la police mosellane. «Les enquêteurs Pharos (NDLR: plateforme de signalement des contenus et comportements en ligne illicites) ont été saisis. L'homme soupçonné des faits a été interpellé».

Selon France Bleu Lorraine Nord, l'individu - un jeune homme de 20 ans - a été appréhendé par la police de Saint-Avold, à son domicile, vraisemblablement, de Freyming-Merlebach, et a été placé en garde à vue. Le procureur de la République de Sarreguemines a confié à nos confrères avoir ouvert une enquête pour acte de cruauté et sévices sur animaux domestiques. Des faits passibles de 5 ans de prison et 75 000 euros d'amende.