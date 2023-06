Nancy: Le «tueur de DRH» doit être jugé à partir de mardi

Socialement isolé, accusé d’avoir voulu se venger de ses licenciements, Gabriel Fortin doit être jugé à partir de mardi pour avoir abattu de sang-froid en 2021 deux de ses anciens DRH et une fonctionnaire de Pôle Emploi dans une équipée sanglante qui suit le fil de ses échecs professionnels.

Selon ses proches, cet ingénieur discret, amateur de planeur et de tir sportif, vivait le chômage comme «un vrai drame», une injustice. Un certain flou entoure la personnalité de l’homme qui arbore sur de rares photos de fines lunettes et un crâne dégarni.