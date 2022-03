Procureur de Paris : Le tueur de l'Hyper Cacher téléguidé depuis l'étranger

Amédy Coulibaly semble avoir reçu des consignes depuis l'étranger, a indiqué le procureur de la République de Paris, François Molins.

Amédy Coulibaly avait tué quatre personnes dans l'Hyper Cacher de la porte de Vincennes, à Paris, en plus d'une policière à Montrouge, la veille.

Le responsable de la tuerie dans un supermarché cacher parisien le 9 janvier semble avoir «reçu des instructions de l'étranger», selon le procureur de la République de Paris François Molins. «Nous sommes face à des radicaux qui agissent dans la discrétion», a-t-il déclaré en évoquant les jihadistes présents en France, dans un entretien à paraître mardi dans le quotidien Le Figaro. «Ces individus semblent seuls mais, quand on gratte un peu, on s'aperçoit qu'ils agissent au nom de groupes terroristes sur des cibles correspondant à des mots d'ordre donnés par Daech (acronyme arabe du groupe jihadiste Etat islamique, NDLR) ou Jabhat al-Nosra», mouvements actifs en Syrie et en Irak.