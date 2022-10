Etats-Unis: Le tueur en série présumé poursuivi pour trois meurtres en Californie

États-Unis : Le tueur en série présumé poursuivi pour trois meurtres en Californie

Un homme soupçonné d’avoir abattu au moins six personnes dans le nord de la Californie a été arrêté ce week-end alors qu’il s’apprêtait à tuer de nouveau.

Getty Images via AFP

«Les poursuites seront modifiées avec le temps. Cela va juste prendre un peu plus de temps», a déclaré à la presse la procureure du district de San Joaquin, Tori Verber Salazar, en justifiant son choix de ne pas poursuivre cet homme de 43 ans, soupçonné d’être un tueur en série, pour l’ensemble des meurtres.

Aucune émotion

Les enquêteurs le soupçonnent d’avoir tué cinq hommes dans le même quartier de Stockton entre juillet et septembre. Ils le croient aussi responsable d’un autre meurtre commis en avril 2021 à Oakland, près de San Francisco, et d’une tentative de meurtre sur une femme de cette ville. Plusieurs victimes étaient sans-abri et les meurtres, commis tard le soir ou à l’aube, sont tous liés entre eux par des éléments balistiques, selon la police.