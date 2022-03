Love Parade à Duisburg : Le «tunnel de la mort» emporte 19 victimes

La Love Parade de Duisburg, événement phare des amateurs de techno, a tourné au drame samedi. Une bousculade a entraîné la mort de 19 personnes.

L’Allemagne est sous le choc après la mort de 19 personnes à Duisburg lors d’une bousculade monstre dans un tunnel, apparemment seule voie d’accès pour plus d’un million de fans de musique techno venus participer à la Love Parade. Plus de 340 personnes ont été blessées plus ou moins grièvement.