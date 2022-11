Trains au Luxembourg: Le tunnel Schieburg devrait rouvrir mi-avril 2023

LUXEMBOURG - Plus de 7 mois après l'éboulement survenu dans un tunnel de la ligne 10 des CFL, le trafic devrait pouvoir reprendre normalement entre Kautenbach et Wilwerwiltz.

L'éboulement s'était produit le 27 août dernier.

«Une situation géologique très exceptionnelle». Voilà comment les CFL expliquent l'éboulement du 27 août dernier dans le tunnel Schieburg, situé sur la ligne 10 entre Kautenbach et Wilwerwiltz. «À cet endroit se trouve une faille entre des couches plus solides», précise Henri Werdel, directeur de la gestion de l'infrastructure aux CFL, «mais également un pli dans l'agencement des différentes couches. Cette combinaison est favorable à la formation de poches de matériaux dispersés et non compacts».

«Lors de travaux d’entretien au cours desquels une partie de la voûte devait être réparée, une grande quantité de matériel de roches non attendues s’est éboulée sur la voie dans le tunnel», rappelle Henri Werdel. «Une semaine après, nous avons procédé aux investigations géologiques pour nous forger une image exacte de la situation à cet endroit et dans la colline située autour du tunnel».

Un phasage de travaux très précis

Depuis août dernier, le temps file pour permettre à nouveau aux trains de circuler dans le tunnel Schieburg. «Cela a pris du temps», reconnaît Henri Werdel, «car un forage ne peut être effectué qu'après le précédent. Nous avons ainsi procédé à une douzaine de forages de reconnaissance, avec des longueurs/profondeurs pouvant aller jusqu’à 50/70 mètres. Pour conforter les résultats obtenus grâce aux forages, nous avons alors procédé à la réalisation d’une topographie. Ce qui nous a donné une représentation de la consistance des différents terrains».

Un cône de déversement est actuellement en place dans le tunnel Schieburg et le phasage des travaux va désormais pouvoir se poursuivre. «Nous allons stabiliser la structure avec des injections de coulis de ciment et avec une couverture de béton projeté», détaille Henri Werdel.

«Ensuite, nous allons remplir la masse de roches instables, remplir les creux dans cette roche, par l’injection de matériel via les tuyaux de forage qui existent encore. Lors de la 3e phase, nous enlèverons le cône de déversement dans le tunnel pour accéder dans le trou d'éjection du matériel. Dans ce trou, nous passerons des ancrages qui fixeront et stabiliseront la partie supérieure à la roche saine. Nous enlèverons alors le reste du cône de déversement et nous mettrons en place le nouveau cintre du tunnel qui était planifié dès le début».

Un risque pour d'autres tunnels?

233 jours, soit 7 mois et 21 jours après l’éboulement du 27 août 2022, la Société nationale des chemins de fer luxembourgeois (CFL) espère pouvoir rouvrir le tunnel Schieburg. Elle avance la date de mi-avril, soit après les vacances de Pâques (1er au 16 avril). En principe, le planning des travaux est incompressible et il a été optimisé en permettant aux équipes de travailler sur deux postes de dix heures. «De façon continue à l'exception d'une semaine entre Noël et le Nouvel An», précise encore Henri Werdel. «Quand tous les travaux seront terminés, il restera encore une semaine de travail pour les installations ferroviaires».