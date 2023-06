Trains au Luxembourg: Le tunnel Schieburg rouvrira temporairement le 5 août prochain

Plus de neuf mois après l'effondrement du tunnel Schieburg, le 27 août 2022 sur la ligne 10 entre Kautenbach et Wilwerwiltz, les CFL voient enfin le bout du tunnel, sans mauvais jeu de mot. L'opérateur ferroviaire a annoncé ce jeudi, dans un communiqué, que les trains pourront de nouveau emprunter l'infrastructure à compter du samedi 5 août prochain.

De nouveaux travaux prévus du 20 août au 10 septembre

La reprise normale du trafic ne durera que du 5 au 20 août au soir, car débuteront ensuite – et jusqu'au 10 septembre – des travaux planifiés depuis deux ans et attribués à une entreprise, suite à un marché public européen. Des travaux qui ne pouvaient pas être menés en parallèle à la réfection du tunnel, selon les CFL, car «ils nécessitent le recours à des machines de travail spécialisées rares en Europe». Sont notamment prévus le renouvellement complet de voies sur plus de quatre kilomètres entre Wilwerwiltz et Drauffelt, le remplacement de traverses en bois par des traverses en béton sur plusieurs tronçons et le renouvellement du ballast sous des voies.