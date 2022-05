En Colombie : Le «tusibi», nouvelle drogue festive qui fait des ravages

Cette poudre colorée, consommée (sniffée) dans les boîtes de nuit et clubs de musique électro, est un cocktail de plusieurs substances, principalement de la kétamine, un anesthésique utilisé sur les animaux.

Le «tusibi», ou «tusi», est un cocktail de plusieurs substances, principalement de la kétamine, un anesthésique utilisé sur les animaux. «Chaque cuisinier gère ses propres proportions et il y a autant de recettes qu’il y a de cuisiniers dans le monde», explique à l’AFP un petit chimiste et trafiquant improvisé, qui prépare le mélange dans la cuisine de son appartement du centre-ville. L’homme, le visage masqué et sous couvert d’anonymat, prépare sa recette au bain-marie, pour la vendre ensuite lors de fêtes et dans son cercle social à Medellin, déclare-t-il à l’AFP. Sa recette à lui contient principalement de la kétamine, à laquelle il ajoute de l’ecstasy et de la mescaline, un hallucinogène.