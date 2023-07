Philippines: Le typhon Doksuri fait six morts et poursuit sa route vers la Chine

Des vents violents et des pluies torrentielles ont aussi touché les îles Babuyan (Aux Philippines), peu peuplées, et les provinces du nord, provoquant inondations et glissements de terrain. Une mère et ses trois enfants ont été tués mercredi dans un glissement de terrain qui a frappé leur maison à Buguias, dans la province montagneuse de Benguet, a déclaré à l’AFP le responsable local des catastrophes naturelles, Satur Payangdo. Cinq autres personnes présentes dans la maison ont été sauvées.