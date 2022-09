Corée du Sud: Le typhon Hinnamnor fait un mort et neuf disparus

Une personne est morte et neuf sont portées disparues après le passage du typhon Hinnamnor qui s’est abattu mardi matin sur la Corée du Sud sans provoquer de dégâts matériels majeurs. Le typhon, l’un des plus puissants à avoir frappé le pays en plusieurs décennies, a touché dans la nuit l’île de Jeju (sud) avant de se diriger vers la ville portuaire de Busan, où d’importantes vagues et de fortes pluies ont endommagé des routes et des magasins en bord de mer.