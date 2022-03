Covid au Luxembourg : Le vaccin Novavax disponible à partir de mardi

LUXEMBOURG - Ce vaccin contre le Covid qui repose sur une technologie «classique» sera proposé dans un premier temps dans les centres de vaccination, dès mardi, à 12h.

Un cinquième vaccin contre le coronavirus débarque au Luxembourg. AFP/Florian Weiser

Un cinquième vaccin contre le coronavirus débarque au Luxembourg. Le vaccin Novavax sera proposé dans un premier temps dans les centres de vaccination, à partir de mardi à 12h. Pour rappel, ce vaccin repose sur une technologie «classique», rappelle le ministère de la Santé. «Il est ainsi composé de sous-unités protéiques, selon un principe utilisé depuis des décennies pour la production de vaccins tels que les vaccins contre la coqueluche, l’hépatite B, ou le Human papilloma virus (HPV)», précise-t-il.

Il peut être utilisé pour la vaccination de l’adulte de 18 ans ou plus, selon un schéma de primovaccination à 2 doses, espacées de 28 jours. Le recours à ce vaccin est aussi possible pour une dose de rappel. En revanche, le CSMI recommande aux femmes enceintes d’utiliser un vaccin à ARN messager pour la primovaccination et la vaccination de rappel.

30 000 doses commandées

Toute personne résidente ou non résidente disposant d'un matricule luxembourgeois et âgée de 18 ans et plus a la possibilité de se faire vacciner avec le vaccin Novavax pour la primo-vaccination, avec ou sans rendez-vous, dans un des trois centres de vaccination (LuxExpo provisoire, Ettelbruck et Esch-Belval).

L’administration de doses de rappel (booster) dans les centres de vaccination LuxExpo provisoire, Ettelbruck et Esch-Belval est elle uniquement possible sur rendez-vous. Les personnes qui souhaitent recevoir le vaccin Novavax comme primo-vaccination ou comme dose de rappel (booster) doivent le signaler au centre de vaccination.

Pour mémoire, le gouvernement luxembourgeois a passé commande de 30 000 doses du vaccin Novavax. Pour mémoire, les autres vaccins proposés au Grand-Duché sont les préparations de Biontech et Moderna (vaccins à ARN messager) et Astrazeneca et J&J (vaccins à vecteur viral).

(L'essentiel)