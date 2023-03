Voyagez avec nous: Le Val de Loire, langoureux et envoûtant

Plus long fleuve de France, la Loire s’étire sur plus d'un millier de kilomètres, du Massif central à l’Atlantique. Mais c’est sur les quelques dizaines de kilomètres entre Orléans et Chinon qu’elle déploie ses charmes et ses fastes, dans une région de cocagne heureuse.

Idéaux pour les balades à vélo, les chemins champêtres et pittoresques du Loir-et-Cher et d’Indre-et-Loire incitent au farniente et à la douceur de vie. Histoire de se laisser emporter au rythme de sénateur imprimé par la Loire majestueuse et somnolente à la découverte de trésors d’histoire et d’architecture, en traversant les cités de Blois, Amboise ou Tours.

Le château «le plus fantasmatique de l’histoire de France»

Merveille parmi les merveilles, le château de Chambord et son vaste domaine de chasse de 5 000 hectares en mettent plein les yeux. Considéré comme le château «le plus fantasmatique de l’histoire de France», Chambord respire l’humeur du roi François Ier. Incontournable fleuron de la visite, le double escalier central permet de descendre et monter sans se voir.

Quelques kilomètres en aval, Amboise offre un aspect plus médiéval. Perché sur les hauteurs dominant la Loire telle une tour de guet, le château, royal lui aussi, est un bijou d’architecture, richement et magnifiquement meublé. Les remarquables jardins panoramiques prolongent gaiement la visite. Mais en matière de jardin, c’est au Domaine de Chaumont-sur-Loire qu’il faut se rendre. Tous les ans, d’avril à novembre, il accueille le Festival international des jardins. Le thème de cette année (25 avril-5 novembre) est le «jardin résilient».

Enfin, tout amateur de BD se doit de faire un crochet par le château de Cheverny, modèle d’inspiration d’Hergé pour esquisser l’imaginaire Moulinsart, résidence du Capitaine Haddock dans les aventures de Tintin. C’est très certainement l’œil ému que petits et grands y apprécieront l’exposition permanente «Tintin Les Secrets de Moulinsart».

Le havre de paix du génial inventeur

Parmi les châteaux de la Loire, il en est un différent, plus petit, plus intimiste, lové discrètement dans un recoin de la charmante cité d’Amboise. Le génial auteur de «La Joconde», Léonard de Vinci, a passé les trois dernières années de sa vie (1516-1519) au Clos Lucé, mandaté par le roi François Ier en personne. Du sous-sol au grenier, en passant par les cuisines, la chambre de mort de De Vinci, les ateliers et l’oratoire, l’âme de l’artiste italien hante les murs de cet édifice Renaissance, où tout est fait pour le plaisir des yeux.

S’il recèle de nombreux objets ayant appartenu au génie de la Renaissance, c’est dans le parc attenant que s’exprime le mieux toute la créativité et l’ingéniosité de Léonard de Vinci. Déambulant tout au long des sept hectares de verdure, le visiteur se laissera surprendre par les nombreuses reconstitutions des célèbres machines du génie de la Renaissance, disséminées tout le long d’un parcours aussi bucolique que ludique.

Blois, entre doute et magie

Blois n’offre pas qu’un majestueux château, elle abrite la Maison de la magie Robert-Houdin, pour une plongée dans le monde de l’illusionnisme. Quant à la Fondation du Doute, elle est plus qu’un musée traditionnel. Stupéfiant avec son «Mur des mots» et ses 300 œuvres déjantées, le lieu amuse autant qu’il pousse à la réflexion sur nos... doutes.

Avec des bulles ou tranquille

La vallée de la Loire est renommée pour son vignoble. En vedette, l’appellation Vouvray, sur les coteaux du village éponyme, à portée de fusil de Tours. Issus du cépage chenin, ces vins peuvent être vinifiés en vins effervescents ou bien en tranquilles, secs et tendres (demi-sec) ou moelleux.